الإمارات: رياح شمالية غربية مثيرة للغبار و انخفاض الحرارة الثلاثاء والأربعاء﻿

تتعرض الإمارات ابتداء من اليوم الاثنين لرياح شمالية غربية نشطة السرعة تبدأ بالتأثير على غرب الدولة من بعد الظهر اليوم، وليمتد تأثيرها ليشمل كافة مناطق الدولة غدا وبعد غد الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة ما يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية وقد تشكل ضباب خفيف.

ونوه المركز إلى أن البحر سيكون اليوم متوسط الموج يصبح مضطربا بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان، وستؤدي موجة الرياح الشمالية الغربية إلى انخفاض نحو 10 درجات مئوية في بعض المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء وستصل إلى 28 درجة مئوية على بعض المناطق فيما سجلت أمس 38 درجة مئوية ونوه المركز إلى أن معدل درجات الحرارة تراوح ما بين 38 إلى 42 درجة في المناطق الداخلية، وبين 28 إلى 36 درجة في المناطق الساحلية، أما المناطق الجبلية فتراوحت بين 23 إلى 28 درجة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غدا الثلاثاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا خاصة على المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتكون قوية أحيانا خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة ومثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية والبحر مضطرب الموج الى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان. ويدعو المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى توخي الحيطة والحذر أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار، كما يحذر من اضطراب البحر اليومين المقبلين وينصح بعدم ارتياده.