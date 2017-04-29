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صحة

صحة دبي تلغي العمل بنظام الإجازات المرضية بأثر رجعي

أريبيان بزنس
السبت، 29 إبريل 2017
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صحة دبي تلغي العمل بنظام الإجازات المرضية بأثر رجعي

ألغت هيئة الصحة بدبي العمل بخاصية تقديم "الإجازات المرضية بأثر رجعي – 3 أيام " وأوقفت هذه الخاصية نهائيا من النظام الإلكتروني "شريان" داعية الأطباء والمعنيين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي إلى الالتزام بهذا الإجراء تحقيقاً للشفافية.

 

وأكدت الهيئة في قرار صدر عن إدارة التنظيم الصحي بها أنها راعت في ذلك جميع القوانين والنظم الاتحادية واللوائح التنظيمية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة و دعت جميع الأطباء إلى التوقف عن إصدار أية إجازات مرضية بأثر رجعي وإصدارها فقط في نفس يوم مراجعة المريض للمنشأة الصحية.

 

ووفق صحيفة البيان، قال مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي إن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من اليوم في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي موضحا أنه قد تم بالفعل إعادة برمجة النظام الإلكتروني للإجازات حتى لا يتقبل ما يسمى بإجازات الأثر الرجعي، وأوضح في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يعزز مبدأ الشفافية في منح الإجازات.

 

وفي سياق متصل أشار مروان الملا إلى أن هيئة الصحة بدبي ومن خلال إدارة التنظيم الصحي تعمل على تطوير المعايير التنظيمية و المبادئ التوجيهية للمنشآت الصحية و المهنيين الصحيين في إمارة دبي وأنها في ضوء ذلك أجرت العديد من أعمال التقييم والمراجعات الخاصة بالسياسات الطبية والإجراءات.

 

في الوقت نفسه تعمل الإدارة حاليا على استحداث نظام إلكتروني ذكي و مترابط بشكل فعال مع جميع الجهات الخارجية والتي لها علاقة بالترخيص المهني للمنشآت الطبية والأطباء إلى جانب استحداث مبادرة "سجل دبي الصحي" والعمل على تطوير معايير الترخيص للمهنيين والمنشئات الصحية وذلك للتشجيع على توفير كفاءات عالمية المستوى.

 

وذكر أن عمليات التقييم التي جرت مؤخرا أكدت ضرروة تحديث وتطوير بعض اللوائح وكذلك النظام الإلكتروني والحاجة إلى توسيع النطاق الزمني لأعمال التفتيش على المنشآت حيث تقتصر هذه الأعمال على فترتين تبدأ الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر والثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً .

 

 

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