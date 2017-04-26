محمد بن زايد يوجه بإلغاء نسبة الـ"20%" عن حاملي بطاقات ثقة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإلغاء نسبة التحمل المطبقة حاليا والبالغة 20% عن حاملي بطاقات ثقة عند العلاج لدى مزودي القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مستشفى برجيل في أبوظبي حيث تعرف على خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى وتفقد أقسام الخدمات العلاجية من مختلف التخصصات الطبية.

ورافق سموه خلال الزيارة، وفق وكالة أنباء الإمارات، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة أبوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة أبوظبي.

واطلع سموه من الدكتور شامشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والدكتور نبيل ديبوني المدير الطبي لمستشفى برجيل على المشاريع المستقبلية للمستشفى الذي افتتح عام 2012 والبرامج التطويرية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين وتعزيز الريادة الطبية التي يحظى بها القطاع الصحي في الإمارة.

وأكد سموه خلال الزيارة أهمية التطوير المستمر للقطاع الصحي بصفته أحد القطاعات الحيوية والرئيسية بالإضافة إلى أهمية دور الاستثمارات في هذا المجال الحيوي الهام وتمكين ودعم الكوادر الطبية المواطنة في القطاعين العام والخاص.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإلغاء نسبة التحمل المطبقة حاليا والبالغة 20% عن حاملي بطاقات ثقة عند العلاج لدى مزودي القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي.

كما وجه سموه بسلسلة مبادرات تدعم وتعزز ريادة القطاع الطبي في الامارة بدءا بإنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة .. والشروع بدراسة تأسيس مدينة طبية متخصصة تدعم دور أبوظبي الاقليمي في مجال الخدمات والسياحة الطبية بالإضافة الى دراسة تطوير صندوق استثماري لدعم المشاريع الطبية في أبوظبي على أن يتم توجيه استثمارات الصندوق للتخصصات التي تعزز الريادة الطبية في أبوظبي.