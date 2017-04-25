العاصمة السعودية تمنع بيع السجائر في المحال التي تقل مساحتها عن 100 متر﻿

أطلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة على مستوى العاصمة، تستهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات في التموينات والأسواق المركزية على الدخان والتبغ ومشروبات الطاقة، وذلك من خلال منعها في المحال التي تقل مساحتها عن 100 متر، وتنظيم عرضها في المحال الكبيرة، لضمان وضع التحذيرات الصحية في أماكن بارزة للزبائن بحسب صحيفة الحياة.

وقال المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح الدوسري، إن الحملة بدأت من خلال قيام فريق متخصص بمسح شامل للمنشآت وتقويمها، وتوقيع أصحابها على تعهدات تشمل تطبيق لائحة التموينات والأسواق، وآلية بيع الدخان ومشروبات الطاقة وفقاً للاستراتيجية المعدة ذلك.

وأضاف أنه تمت زيارة وإشعار نحو ثلاثة آلاف منشأة، على أن تنطلق الشهر المقبل المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها تطبيق العقوبات بحق المخالفين للوائح والأنظمة، لافتاً إلى أن الفريق المعني بالحملة زار حتى الآن، أكثر من 2112 بقالة ومحل تموينات، و397 سوقاً مركزية، وجرى منع 1612 محل (بقالة) من بيع الدخان، إذ تقع المنشآت التي تمت زيارتها في نطاق 11 بلدية فرعية في العاصمة، ويجري حالياً استكمال الزيارات الميدانية والمسحية للمنشآت الواقعة في نطاق 16 بلدية أخرى.

ودعا الدوسري أصحاب المحال التجارية والتموينات والأسواق الكبرى إلى الالتزام بالاشتراطات المنظمة لهذه السلع، مشدداً على أنه لن يتم التساهل مع أي مخالف، إذ ستطبق كل العقوبات بكل شدة وصرامة.

وناشد سكان العاصمة التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي محال أو أسواق وتموينات تخالف الأنظمة من خلال الاتصال على الرقم 940 أو على حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الأمانة تباشر البلاغات أولاً بأول وبشكل فوري.