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صحة

الإمارات تحظر استيراد أنواع من الخضروات والفواكه من بعض الدول العربية

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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الإمارات تحظر استيراد أنواع من الخضروات والفواكه من بعض الدول العربية

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، عن حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو القادم نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

 

وتقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، وفقا لموقع مينا هيرالد الإلكتروني، وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.

 

أما المحاصيل التي تم حظرها من هذه الدول فهي كالتالي:

 

جمهورية مصر العربية – تم حظر محصول الفلفل بكافة أصنافه، وتم الطلب من جمهورية مصر إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو 2017.

 

المملكة الأردنية الهاشمية – تم حظر أصناف محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان، كما تم الطلب من المملكة الأردنية الهاشمية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

 

الجمهورية اللبنانية – تم حظر محصول التفاح بكافة أصنافه، كما تم الطلب من الجمهورية اللبنانية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

 

سلطنة عمان – تم حظر أصناف محاصيل الشمام والجزر والجرجير، كما تم الطلب من سلطنة عمان إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

 

وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية، فقد تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

 

وقد تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبالنسبة لباقي أصناف الخضروات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجازر 430 مبيد في العينة الواحدة، مما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.

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