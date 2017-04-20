السكن قرب مصادر تلوث شديد نتيجة التكدس المرور﻿ يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب﻿

كشفت دراسة أمريكية كيفية تسبب تلوث الهواء من عوادم سيارات الديزل وغيرها بزيادة أمراض القلب، وتلفت الدراسة إلى أن الناس الذين يعيشون قرب مصادر تلوث شديد نتيجة التكدس المروري ربما يكونون عرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب لأن الجسيمات الدقيقة في هذا النوع من التلوث تقلل من مستويات الكوليسترول "الجيد"- HDL- الذي يحتاجه الجسم لتدفق الدم بشكل صحي وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ويساعد البروتين الدهني عالي الكثافة في تقليص احتمالات الإصابة بأمراض القلب عن طريق تطهير الأوعية الدموية من الشوائب وخفض مستوى الدهون الثلاثية، وهي الدهون الخطرة التي تجعل الدم أكثر لزوجة وأكثر عرضة للتجلط.

ودرس الباحثون حالات 6654 بالغا ووجدوا أن الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات أعلى من الجسيمات الدقيقة ومتناهية الصغر نتيجة التلوث المروري عادة ما تكون مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة في دمهم أقل.

وقال جريفيث بيل كبير الباحثين من كلية الصحة العامة في سانت لويس بجامعة واشنطن "هذا تأثير محدود إلى حد ما. لم يكن هناك انخفاض كبير في مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة لذا فلا أعتقد أن هذا سبب كبير للقلق بعيدا عما نعرفه بالفعل عن أخطار تلوث الهواء."

وربطت أبحاث سابقة بين التلوث المروري وزيادة خطر تضرر الرئة والإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.