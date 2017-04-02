الإمارات: بدء استخدام "الهوية" بديلاً عن بطاقة التأمين الصحي لمشتركي "ضمان" و"ثقة"

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) عن بدء استخدام مشتركي "ضمان" و"ثقة" لبطاقة الهوية لدى مزودي الخدمات الطبية المشمولة ضمن شبكة "ضمان" على مستوى الدولة كبديل عن بطاقة التأمين الصحي، وذلك اعتباراً من اليوم.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى توفير خدمات ذكية من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات المشتركين في برامجها التأمينية المختلفة عند توجههم إلى المنشآت الطبية باستخدام بطاقة واحدة. كما يمكن للمشتركين إبراز بطاقة التأمين الصحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية إلى أن يتم الإعلان مستقبلاً عن الخطة التدريجية لوقف التعامل ببطاقات التأمين والاعتماد على بطاقة الهوية بالكامل.

وأكدت أنها قامت بتدريب مزودي الخدمات الصحية على النظام الإلكتروني لتمكينهم من التحقق من أهلية المشتركين، عبر إدخال رقم الهوية في منصة إلكترونية متطورة وآمنة وموثوقة، بهدف مطابقة رقم الهوية مع المعلومات المتاحة في الملف الشخصي للمشتركين في قاعدة البيانات لدى "ضمان"، كما يمكن استخدام النظام ذاته عبر إدخال رقم بطاقة التأمين.

وأشارت "ضمان" إلى أن مزودي الخدمات الطبية ضمن شبكتها بدأوا بتجربة المنصة الإلكترونية منذ العام الماضي، وذلك حرصاً من الشركة على أن يكون هنالك وقتاً كافياً لمعالجة أي خلل فني أو الرد على استفسارات المنشآت الطبية.

وبهذا الصدد، صرح حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "أن الاعتداد ببطاقة الهوية في المنشآت الصحية يندرج في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى توفير خدمات صحية سريعة ومتطورة لمشتركينا".

وأكد المحياس أن الإجراء الجديد سيلقى ترحيباً واسعاً من المشتركين لما يوفره من راحة، وذلك بالنظر إلى حمل أغلب المواطنين والمقيمين لبطاقة الهوية معهم في جميع الأوقات، والاكتفاء بإبرازها عند توجههم إلى المنشآت الطبية.

وأشار المحياس إلى أن هنالك جملة من الميزات للإعتداد ببطاقة الهوية لاسيما المنشآت الطبية التي لن تحتاج بعد الآن إلى التحقق من بطاقتي الهوية الشخصية والتأمين الصحي معاً، والعمل ببطاقة واحدة، في خطوة من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية عند زيارة الطبيب.



