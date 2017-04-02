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صحة

اختناق 162 شخصاً بتسرب غاز الكلور في الشارقة

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
اختناق 162 شخصاً بتسرب غاز الكلور في الشارقة

نقلت الصحف الإماراتية صباح اليوم نبأ تعرض نحو  162  شخصاً للاختناق جراء تسرب غاز   الكلور السام في  المنطقة  الصناعية  بالشارقة وقامت دوريات الشرطة والاسعاف بنقل 74 شخصاً  من المصابين من جنسيات مختلفة  واعمارهم  متفاوتة لمستشفيات القاسمي والكويت ومستشفيات خارج الإمارة  لتلقي العلاج  والباقي تم علاجه في الموقع  فيما تولت الشرطة التحقيق في ملابسات الواقعة. 

 

وفور ورد البلاغ هرعت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني والانقاذ ووحدات الاطفاء  ولم يسفر الحادث عن أي حريق ولكنه تسبب في حالات اختناق الذين كانوا في سكن العمال بجوار موقع التسريب بحسب صحيفة البيان .

 

 

وتشير التحقيقات الأولية بان التسرب نتج عن قيام شخص ببيع اسطوانات غاز الكلور السام إلى باعة السكراب حيث وقع الحادث في مصنع للسكراب  بجوار الاسواق الصينية الساعة الثانية بعد منتصف  ليل يوم الخميس.  

 

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