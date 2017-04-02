اختناق 162 شخصاً بتسرب غاز الكلور في الشارقة

نقلت الصحف الإماراتية صباح اليوم نبأ تعرض نحو 162 شخصاً للاختناق جراء تسرب غاز الكلور السام في المنطقة الصناعية بالشارقة وقامت دوريات الشرطة والاسعاف بنقل 74 شخصاً من المصابين من جنسيات مختلفة واعمارهم متفاوتة لمستشفيات القاسمي والكويت ومستشفيات خارج الإمارة لتلقي العلاج والباقي تم علاجه في الموقع فيما تولت الشرطة التحقيق في ملابسات الواقعة.

وفور ورد البلاغ هرعت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني والانقاذ ووحدات الاطفاء ولم يسفر الحادث عن أي حريق ولكنه تسبب في حالات اختناق الذين كانوا في سكن العمال بجوار موقع التسريب بحسب صحيفة البيان .

وتشير التحقيقات الأولية بان التسرب نتج عن قيام شخص ببيع اسطوانات غاز الكلور السام إلى باعة السكراب حيث وقع الحادث في مصنع للسكراب بجوار الاسواق الصينية الساعة الثانية بعد منتصف ليل يوم الخميس.