فريق "نبضات" الإماراتي يبدأ إجراء عمليات قلب للأطفال المصريين

يجري الفريق الطبي لمبادرة "نبضات" 15 عملية مختلفة لأطفال مصريين في مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية التابع لجامعة عين شمس في القاهرة فى اليوم الاول للحملة التي تجىء تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لمد يد العون وإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من تشوهات خَلقية في القلب.

وكان الفريق الطبي لمبادرة "نبضات" وهو مشروع خيري وعلاجي طبي نتاج للتعاون القائم بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي قد وصل إلى العاصمة المصرية امس.

وصرح سعادة المستشار إبراهيم بوملحة مستشار سمو حاكم دبي للشئون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، بأن المؤسسة تقوم بتغطية كافة تكاليف العمليات المقرر إجراؤها ضمن زيارة الفريق الطبي لمصر وتوفير كافة عمليات الدعم اللوجستي الضرورية لإنجاح مهمة الفريق الطبي في علاج أكبر عدد ممكن من الاطفال المصريين على مدار الفترة التي ستمتد حتى 22 من أبريل الجاري.

واوضح بوملحه أن حملة "نبضات" بمصر تهدف إلى علاج أكثر من 50 طفلا مصريا مريضا مصابين بتشوهات خلقية ولادية حيث تستهدف في العموم الطبقات المعوزة ممن ليس لديهم المقدرة على تحمل تكاليف العلاج الباهظة لمثل هذه العمليات ولا يتحمل المرضى أي تكاليف لإجراء العمليات أو خلال مدة تعافيهم بعد إجراء العمليات.

واضاف أن عمليات جراحة قلب الأطفال في غاية التعقيد والحساسية والطلب على المتخصصين في هذه الجراحات يفوق العرض بأشواط على مستوى العالم ولذلك قامت المؤسسة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بإعداد وتكوين فريق "نبضات" الطبي من كفاءات ومهارات طبية عالية ومتميزة في هذا المجال.