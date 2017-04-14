صحة الإمارات تحذر من استخدام عدد من مكملات تخسيس الوزن وبعض الأدوات الطبية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بالإمارات من استخدام عدد من المكملات الغذائية لتخسيس الوزن وتشغيلات ووسائل طبية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض المرضى وعدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية وانخفاض حاد في ضغط الدم ويمكن أن تشكل خطرا كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري.

وأصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، في هذا الشأن أربعة تعاميم للجهات المعنية بالرقابة الصحية الغذائية للتحذير من استخدام هذه المكملات الغذائية والتشغيلات تضمنت أحدث تقارير السلامة للوسائل الطبية والموجهة إلى مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة لسحب تشغيلات وسائل طبية قد تتسبب في تجلط الدم وتهديد حياة مرضى رد الفعل التحسسي.

وأوضح الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة تلقي الوزارة تحذيرا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بأن الشركة المصنعة قامت بسحب المنتج " LaBri’s Body Health Atomic 60 Capsulate " والذي يستخدم كمستحضر عشبي لتخفيف الوزن وفقدان الشهية نظرا لاحتوائه على مواد دوائية غير معلن عنها وهي مادة " sibutramine " حيث إن هذه المادة قد تتسبب في ارتفاع في ضغط الدم و/أو معدل نبضات القلب لدى بعض المرضى ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

وأضاف ان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من استخدام المنتج " Rhino 8 Platinum 8000 " والذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحاليل التي تمت في المختبرات التابعة للهيئة احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة " Sildenafil " علما بأنها قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على "النيترات".

وذكر الأميري في تعميم موجه إلى مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة بخصوص الوسيلة الطبية " Merit Prelude Short Sheath Introducer " المصنعة من شركة "Merit Medical Systems " الأمريكية أنه انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة المجتمع نعلمكم أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تحذيرا بسحب عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية المذكورة والحاملة للأرقام " H1041469–H1041473-H1041464 –H1036880 " والتي تستخدم لتوفير وتسهيل توصيل وسائل طبية أخرى للأوردة والشرايين وذلك بسبب خلل في التصنيع قد يسبب فصل طرف المنتج أثناء الاستخدام ما يؤدي إلى نزيف وإصابات خطيرة في الشرايين ودخول الطرف في مجرى الدم ما قد يتسبب في تجلط الدم علما أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة الابلاغ بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت.

وأشار في التعميم الثاني إلى قيام هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة بسحب عدد من التشغيلات للمنتج" EpiPen and EpiPen Jr auto –Injector " للشركة المصنعة " Meridian Medical Technologies and Pfizer " ومن توزيع شركة" Mylan N.V " وذلك بسبب مشكلة في التصنيع قد تؤدي إلى عدم تفعيل أو تنشيط الجهاز في حالات الطوارئ ما قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة وبالأخص في المرضى الذين يعانون من رد فعل تحسسي يهدد الحياة" anaphylaxis".

ولفت الأميري في التعاميم المرسلة للجهات الصحية والمعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توفرها علما أنها غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وطالب الأميري أفراد المجتمع عدم استعمال المستحضرات العشبية المغشوشة التي تدعي تخفيف الوزن وفقدان الشهية ومنح القوة الجنسية للرجال وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل بحذر نظرا لما تسببه هذه المستحضرات مجهولة الهوية من أضرار صحية بليغة على مستخدميها خاصة أن أغلبها غير مسجل بالدولة وغير مسجل عالميا منوها بأن بعض الشبكات المروجة يغرون أصحاب حسابات تزخر بآلاف المتابعين للترويج لسلعهم المغشوشة بأسعار رخيصة محذرا أفراد المجتمع من شراء منتجات طبية أو عشبية من الصيدليات الوهمية عبر الانترنت ..مؤكدا أهمية قيام المتضررين من شراء هذه المنتجات المغشوشة بتبليغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء " ADR " والمتوفرة على الموقع الالكتروني http://www.cpd-pharma.ae. أو الاتصال على الهاتف 2301448 -04 أو رقم الفاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني pv@moh.gov.aeأو الهاتف المجاني 80011111 .