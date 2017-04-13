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صحة

الإطاحة بطبيب أقام علاقات محرمة مع ممرضات ومراجعات سعوديات

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
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الإطاحة بطبيب أقام علاقات محرمة مع ممرضات ومراجعات سعوديات

قبضت السلطات السعودية على طبيب سعودي يعمل في مستشفى حكومي بالمدينة المنورة على خلفية اتهامه بابتزاز ممرضات سعوديات وتكوين علاقة غير شرعية معهن بالإضافة إلى تكوين علاقات مع مريضات يترددن على عيادته.

 

وكان عدد من الممرضات تقدمن ببلاغ ضد تهديدات وابتزاز الطبيب لإحدى الجهات الرسمية ببلاغ رسمي.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر مطلع إنه تم التعامل مع البلاغ، والتأكد من صحة أقوال الممرضات، والتثبت من قيام الطبيب بابتزازهن مقابل تسليم أنفسهن.

 

وأكد المصدر أنّه عثر في جوال الطبيب على كافَّة الأدلة التي تثبت تهديده لهن، كما تم العثور على رسائل، وعلاقته مع مراجعات استغل ظروفهن مقابل إنهاء إجراءاتهن.

 

وأكد إنَّه تم القبض على الطبيب، وجرى التحفظ على جواله الخاص، وإعداد محضر من خلال الجهات الأمنية التي أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تم إيداع المتَّهم في السجن العام؛ تمهيداً لعرض القضية على القضاء.

 

وأكدت الشؤون الصحية أن الطبيب المتهم قد تم القبض عليه خارج المستشفى بصفته مواطناً وليس طبيباً يمثل المنشأة التي يعمل بها.

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