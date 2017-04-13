السعودية تقبض على معالج الجلطات في حائل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، القبض على مدعٍ للعلاج بالكي في حائل، اشتهر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بـ "معالج الجلطات".

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها نسّقت مع الجهات المختصة لضبط مدعي العلاج بالكي، والذي استغل حاجة الناس للعلاج وروّج لنفسه بعدة مقاطع في شبكات التواصل.

وذكر تقرير أن المعالج الشعبي الذي اشتهر بمعالج الجلطات، لتخصصه فيها حسب زعمه، كان قد وصل إلى حائل -شمال المملكة- قبل أيام، بعد أن كان في مدينة جدة.