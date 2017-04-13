Arabian business
صحة

السعودية تقبض على معالج الجلطات في حائل

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تقبض على معالج الجلطات في حائل

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، القبض على مدعٍ للعلاج بالكي في حائل، اشتهر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بـ "معالج الجلطات".

 

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها نسّقت مع الجهات المختصة لضبط مدعي العلاج بالكي، والذي استغل حاجة الناس للعلاج وروّج لنفسه بعدة مقاطع في شبكات التواصل.

 

وذكر تقرير أن المعالج الشعبي الذي اشتهر بمعالج الجلطات، لتخصصه فيها حسب زعمه، كان قد وصل إلى حائل -شمال المملكة- قبل أيام، بعد أن كان في مدينة جدة.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة الصحة السعودية تخصخص الأشعة والمختبرات والتأهيل والإقامة الطويلة

السعودية: خصخصة المستشفيات قريباً والشورى يطالب بالتأمين الصحي أولاً

إلغاء الوحدات الصحية في المدارس السعودية

استبدال 2100 طبيب سعودي من مديري المراكز وإحلال أجانب مكانهم

تعليقات

المزيد في صحة

الإطاحة بطبيب أقام علاقات محرمة مع ممرضات ومراجعات سعوديات

أبل تنفذ سرا مبادرة لـ ستيف جوبز لتستهدف مرضى السكري بساعة ذكية تقيس مستويات السكر﻿

اعتماد "كليفلاند كلينك أبوظبي" مركزا رسميا لألم الصدر

وزارة الصحة السعودية تخصخص الأشعة والمختبرات والتأهيل والإقامة الطويلة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فصل أميرة سعودية من منصب رئيس تحرير مجلة الأزياء الأشهر في العالم﻿

اقتصادي سعودي: هل توجد دولة تَفرِض ضريبة القيمة المضافة قبل ضريبة أرباح الشركات؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »