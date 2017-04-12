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صحة

وزارة الصحة السعودية تخصخص الأشعة والمختبرات والتأهيل والإقامة الطويلة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 12 إبريل 2017
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وزارة الصحة السعودية تخصخص الأشعة والمختبرات والتأهيل والإقامة الطويلة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تسعى وزارة الصحة السعودية لخصخصة خدماتها الصحية في تخصصات الأشعة والمختبر والتأهيل والإقامة الطويلة ضمن رؤية المملكة 2030 التي أعلنتها الحكومة قبل حوالي سنة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه خلال حفل افتتاح مجمع ديافرم المتكامل لرعاية الكلى بمدينة الرياض أمس الثلاثاء، كشف وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى لخصخصة خدماتها الصحية في تخصصات الأشعة والمختبر والتأهيل والإقامة الطويلة، مشيراً إلى أنها خدمات يعمل عليها حاليا من خلال رؤية 2030، والتحول لتطوير الخدمات الصحية في المستقبل.

 

وأكد "الربيعة" أن متوسط عدد المواطنين السعوديين الذين يعانون من أمراض الكلى يزداد سنوياً بمعدل 7 بالمئة حيث يوجد 17 ألف مريض، يعانون من المراحل المتأخرة لأمراض الكلى المزمنة في المملكة، وذلك بحسب إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

 

وشدد على حرص هيئة التخصصات الصحية على جودة عمل الممارسين الصحيين وتأهيلهم تأهيلاً عاليا لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، واصفاً افتتاح مجمع ديافرم للكلى بسعة 30 وحدة، بأنه ثمرة تعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقال إن الوزارة تتعاون مع شركة ديافرم لتشغيل هذا الموقع، إضافة إلى 27 موقعاً أخرى، كما أن لدينا 40 مركزاً لرعاية الكلى على مستوى المملكة بالتعاون مع نفس الشركة، وشركة عالمية أخرى.

 

وأضاف أن هذه المشاريع بالتعاون مع الشركات المتخصصة هي ثمرة للنجاح المتميز لتخصيص هذه الخدمة، وتقديم جودة متميزة باحترافية عالية. وقال "نحن نسعى للتوسع في خصخصة الكثير من الخدمات الصحية".

 

وفيما يتعلق بالشراكة بين الصحة وشركة ديافرم، قال "الربيعة" إن الشراكة بدأت منذ خمسة أعوام، وهي من أوائل مجالات الخصخصة، وهي فكرة ناجحة، حققت جودة ورضا أفضل للمستفيدين، كما أن الوزارة تسعى لخصخصة مجموعة من الخدمات الصحية لتكون في مستوى أفضل، مثل خصخصة خدمات الأشعة والتأهيل والمختبرات وغيرها، حيث تعمل الوزارة على خصخصة مثل هذه الخدمات انطلاقا من رؤية 2030، والتحول لتطوير الخدمات الصحية في المستقبل.

 

وتهدف الرياض من خلال (رؤية السعودية 2030) إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، وتستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة بعض خدماتها المختلفة.

 

وكانت صحيفة "اليوم" السعودية قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إن وزارة الصحة شرعت في خصخصة خدماتها الصحية عبر إسناد خمس مستشفيات للقطاع الخاص. ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن هذه المستشفيات تتوزع على 3 في الرياض منها 2 للإدمان والثالثة شمال الرياض، بالإضافة إلى مستشفى في المدينة المنورة وأخرى في الطائف (للإدمان).

 

وكانت وزارة الصحة أكدت لمجلس الشورى (البرلمان)، في مارس/آذار الماضي، عن توجهها بتخصيص جميع المستشفيات الحكومية عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها فيما طالب "المجلس" بأن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة المرتقبة.

 

 

 

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