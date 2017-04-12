السعودية: 43% من طماطم الرياض ملوثة

أكدت نتائج دراسة حكومية أن 43 بالمئة من الطماطم الموجودة في أسواق العاصمة السعودية الرياض ملوثة بالمبيدات.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت عن نتائج دراسة بحثية أجراها فريق من المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة السمكية للكشف عن متبقيات المبيدات في الخيار والطماطم المعروضة للبيع في مختلف الأسواق المركزية والمجمعات التجارية أو لدى الباعة المتجولين في مدينة الرياض.

وأظهرت النتائج أن 43 بالمئة من عينات الطماطم التي تم فحصها خلال الدراسة ملوثة بالمبيدات، و15 بالمئة من تلك العينات تجاوزت نسبة التلوث فيها الحدود المسموح بها، فيما بلغت نسبة الخيار الملوث بالمبيدات نحو 34 بالمئة، وبلغت نسبة الملوث منها فوق الحد أكثر من 5 بالمئة.

وأشارت الوزارة في سياق ملخص البحث، إلى أن الفريق البحثي المكون من 6 باحثين جمع عينات من الطماطم والخيار المعدة للبيع في أسواق الرياض على مدار عدة مواسم، حيث بلغ عدد عينات الطماطم 180 عينة، وتبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها خلو 103 عينات من التلوث، وأن 50 عينة ملوثة ضمن الحدود المسموح بها، و27 عينة ملوثة فوق الحد، بينما جاءت نتيجة فحص عينات الخيار البالغ عددها 186 عينة، خلو 142 عينة، ووجود تلوث ضمن الحد في 34 عينة، بينما تجاوزت نسبة التلوث الحدود المسموح بها في 10 عينات.

وذكرت الوزارة أن وجود متبقيات المبيدات ضمن الحدود المسموح بها لا يمثل خطورة على صحة الإنسان، محذرة من الاستمرار في تناول الأغذية الملوثة ببقايا المبيدات لأنها قد تسبب ضررا لصحة الإنسان على المدى الطويل.

ودعت إلى وجوب توعية المزارعين باستخدام طرق المكافحة المتكاملة (IPM) وإرشادهم، ليتسنى لهم معرفة وتطبيق قواعد الممارسات الزراعية السليمة (GAP) عن طريق الندوات الإرشادية في مناطقهم الزراعية.