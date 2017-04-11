أبوظبي تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة أبوظبي - الهيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي - تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الهيئة في بيانها إن الحالة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، مؤكدة أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة للحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية المعدية مثل المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو استخدام المواد المطهرة لتعقيم اليدين إضافة إلى استخدام المناديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف بها ثم التخلص منها في سلة النفايات.