أبوظبي: تعديل معايير فحص اللياقة الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة

أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي تعميماً لجميع مراكز الفحص الطبي للإقامة أو العمل في إمارة أبوظبي لتحديث الفحوص المعتمدة في معيار فحص اللياقة الطبي، موضحةً في تعميمها أنها، كجزء من التطوير المستمر في برنامج فحص الإقامة ومواكبة التطور العلمي في الفحوص المخبرية، قامت بتحديث الفحوص المطلوبة لفيروس نقص المناعة المكتسبة، بحيث يشمل التحديث الجديد سلسلة من فحوص عدة ستؤدي إلى تحسين دقة التشخيص للفيروس.

وأشارت «الهيئة» وفقا لصحيفة الإتحاد، إلى أنها قامت بتعديل معايير فحص اللياقة الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة في إمارة أبوظبي والمنشورة في موقع «الهيئة»، حيث تم التعديل في المعايير الخاصة بالفحوص الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وجرى اعتماد إجراء الفحص المخبري لمرض نقص المناعة المكتسبة كالتالي: فحص التمايز المناعي (HIV1/‏‏HIV2) بدلاً من فحص اللطخة الغربية كفحص تأكيدي، واعتماد اختبار تضخيم الحامض النووي (HIV-1) (تفاعل البلمرة الجزيئية) للنتائج السلبية أو غير المؤكدة بالفحص السابق. ونوهت «الهيئة» في تعميمها ببدء العمل بمضمون التعميم اعتباراً من 2 يوليو 2017.

الجدير بالذكر أن الفحص الطبي إلزامي لجميع القادمين للعمل في الدولة، ويتم اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع، والتأكد من لياقة وملاءمة العمالة صحياً. وتشمل الفحوص الكشف السريري، الفحص عن داء التدرن الرئوي عن طريق فحص الأشعة، والفحص عن فيروس نقص المناعة المكتسبة، وفحص التهاب الكبد الوبائي وفحص داء الزهري.