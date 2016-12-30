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صحة

السعودية: ضبط محلات تبيع سجائر وشيشة إلكترونية

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 ديسمبر 2016
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السعودية: ضبط محلات تبيع سجائر وشيشة إلكترونية

ضبطت السلطات السعودية بمدينة الطائف في منطقة مكة المكرمة محلات تجارية تبيع سجائر وشيشة إلكترونية المحظورتين في المملكة.

 

وأكدت صحيفة "عين اليوم" السعودية أن أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة للأسواق- قامت بحملة على محلات بيع وتداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من المحلات التي تبيعها رغم قرار منعها، ودون اكتراث بمخاطرها الصحية، وشارك في الحملة مندوب برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف.

 

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملة الأمانة على محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم التي بدأتها مؤخراً، وتم رصد العديد من المحلات التي تبيع السجائر والشيشة الالكترونية دون علم بمنعها ، وتم أخذ تعهدات على عدد من المحلات لعدم تداولها ، والتخلص من المعروض حفاظاً على الصحة العامة.

 

وكانت السلطات السعودية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة قررت، العام الماضي، تطبيق المنع الرسمي لبيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية.

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