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صحة

صحة دبي " : تمديد قبول طلبات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
صحة دبي " : تمديد قبول طلبات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد
إقبال على شركة تأمين قرابة السابعة صباحا مطلع الأسبوع الجاري في منطقة ديرة في دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على باقات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد 2017، وذلك تقديراً من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية .

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الذين انضموا لمظلة التأمين الصحي في دبي، قد تجاوزت حد الـ 4 مليون فرد، بنسبة بلغت 98 %.

و قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي : "تعمل جميع شركات التأمين بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الالكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة الى التواجد الشخصي حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف، حيث تبقى أعداد غير كبيرة من الأشخاص الذين لم يتموا الإجراءات، يتوقع ان يكمل هؤلاء اجراءاتهم خلال الأيام القليلة القادمة ان شاء الله".

ولفت الدكتور حيدر اليوسف إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تفاصيل الإطار الزمني للالتزام بقانون الضمان الصحي رقم ( 11 )، لسنة 2013، لجميع الفئات منذ بداية العام 2014، وأن الهيئة ما زالت تواصل تذكير المستهدفين من مظلة التأمين الصحي، من خلال مختلف التواصل بما فيه التواصل المباشر والإعلامي .

 

رابط البيان الرسمي في موقع هيئة الصحة بدبي

https://www.dha.gov.ae/ar/DHANews/Pages/DHANews1870028872-29-12-2016.aspx

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