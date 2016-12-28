Arabian business
صحة

برجر كينغ تعتزم الحد من تقديم دجاج يحتوي على مضادات حيوية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
برجر كينغ تعتزم الحد من تقديم دجاج يحتوي على مضادات حيوية

(رويترز) - قالت شركة مطاعم الوجبات السريعة ريستورانت براندز انترناشونال المالكة لسلاسل برجر كينج وتيم هورتونز إنها تخطط للتحول إلى تقديم دجاج تتم تربيته بدون المضادات الحيوية التي تعتبر "مهمة للغاية" للطب البشري لتصبح أحدث شركة أغذية تنأى بنفسها عن العقاقير.

 

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تستهدف إجراء التغيير في مطاعمها بالولايات المتحدة في العام المقبل وفي كندا عام 2018.

 

ويباع ما يصل إلى 70 في المئة من المضادات الحيوية- المهمة في محاربة العدوى البشرية وضمان سلامة إجراءات مثل الجراحات- للاستخدام في انتاج اللحوم والألبان.

 

 

ويزداد القلق بين العلماء وخبراء الصحة العامة والمستهلكين وآخرين من أن الإفراط في استخدام مثل تلك العقاقير يسهم في ارتفاع عدد حالات العدوى البشرية بالبكتيريا المقاومة للعقاقير التي تشكل خطرا على الحياة.

 

 

وقالت الشركة في بيانها "نعتقد أن تقليل استخدام المضادات الحيوية مهم للطب البشري للحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية في كل من الطب البيطري والطب البشري."

 

 

كانت شركة ماكدونالدز قررت تقديم دجاج خال من المضادات الحيوية المهمة في الطب البشري بمطاعمها في الولايات المتحدة.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

همبرغر بلحم نباتي يكتسح مطاعم الولايات المتحدة

"لقمة وردية" تسجل أعلى سعر في العالم لوجبة برغر بـ 7 آلاف دولار

دجاج كنتاكي وماكدونالدز تعتذران عن فضيحة غذاء فاسد في الصين

ماكدونالدز تنصح موظفيها بـ "تجنب وجباتها" حفاظاً على صحتهم

تعليقات

المزيد في صحة

صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة "السنة الميلادية"

صحة دبي " : تمديد قبول طلبات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد

زفرة واحدة بجهاز جديد تكشف 17 مرضا

ازدحام على شركات التأمين الصحي في دبي وتجاوز نسبة التأمين لدى السكان 98%

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

داعش يهدد احتفالات أوروبا برأس السنة سنبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة

وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »