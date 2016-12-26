ازدحام على شركات التأمين الصحي في دبي وتجاوز نسبة التأمين لدى السكان 98%

يشتد الإقبال على شركات التأمين الصحي خلال الأيام المتبقية من المهلة التي حددتها صحة دبي للحصول على التأمين الصحي قبل فرض غرامات اعتبارا من أول يوم من العام الجديد، وشاهد محرر أريبيان بزنس ازدحاما شديدا على بعض شركات التأمين الصحي هذا الصباح للاستفادة من الأيام المتبقية علما أن بعض المراكز التجاري في الخوانيج والجميرا وغيرها من مناطق تؤمن التأمين الصحي من خلال أكشاك منتشرة هناك أو عبر الإنترنت.

يأتي ذلك مع إعلان هيئة الصحة بدبي عن تجاوز أعداد المشمولين بخدمات التأمين الصحي في دبي، حاجز ال 4 ملايين مشارك، بنسبة 98% من المقيمين المستهدفين من منظومة الضمان، التي كانت الهيئة قد أطلقتها بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 2013، والتي راعت في تطبيقها أعلى المعايير العالمية، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، كما راعت بحرص شديد التدرج في تطبيق القانون، بجانب فرصة إرجاء تطبيق الغرامات المقررة على المتأخرين عن اللحاق بهذه المنظومة المتطورة.

وقال حميد محمد القطامي وفقا لما نقلته صحيفة الخليج، إن تجاوز المشمولين بباقات التأمين الصحي المتنوعة، حاجز ال 4 ملايين، يشير إلى إدراك المقيمين في دبي أهمية ما تتخذه الإمارة من خطوات وإجراءات، من أجل تعزيز صحتهم ولياقتهم، ومساعدتهم في أن يكونوا أكثر قدرة على العطاء والإنتاج والنجاح والإبداع. من جانبه قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة: «تعمل جميع شركات التأمين بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة إلى التواجد الشخصي حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف».