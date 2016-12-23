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صحة

سعودة وتوطين قطاع الصيدليات

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
سعودة وتوطين قطاع الصيدليات

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقاً مع وزارة الصحة السعودية يتضمن إمكانية الاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية بهدف توطين هذا القطاع.   

 

وقال مازن الروقي المستشار في وزارة العمل  ، إن الاتفاق يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها ومن بينها الصيدليات.    وأضاف ان العقبات التي تواجه الوزارة بخصوص توطين الصيدليات تتمثل في التشريعات والمواصفات المعينة المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية والتي من بينها أن يحمل شهادة صيدلي وفقا لصحيفة "الحياة".   

 

وأوضح أن وزارة العمل ووزارة الصحة اتفقا على الاستغناء عن هذه الشهادة وأن يكون العمل عبر باركود يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يُمكّن أي فرد للقيام به.    وأشار إلى أنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل.

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