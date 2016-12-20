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صحة

الإمارات: "ضمان" للتأمين تسمح للمرضى باختيار الأطباء ومراكز العلاج في الخارج

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
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الإمارات: "ضمان" للتأمين تسمح للمرضى باختيار الأطباء ومراكز العلاج في الخارج

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن توفير خدمة جديدة لحاملي بطاقات التامين المعززة التي يشملها العلاج في الخارج، وتتمثل هذه الخدمة في تولي فرق من «ضمان» اختيار أفضل المراكز الطبية العالمية والأطباء العالميين في الخارج، وترتيب المواعيد للمرضى؛ وذلك تسهيلاً على المرضى المسجلين في ضمان الراغبين في العلاج في الخارج.

 

صرحت بذلك لـ «الخليج» بينة العواني الرئيس التنفيذي للابتكار في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وقالت إن إطلاق خدمة «إدارة الحالات الطبية الدولية» التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى قطاع التأمين الصحي في المنطقة، تهدف إلى توفير الدعم للمرضى الذين يخططون لتلقي العلاج خارج الدولة، والتي تنطبق على المشتركين في برامج التأمين المعززة التي تتمتع بتغطية تأمينية في الخارج.

 

 

ووفقا لصحيفة الخليج، أوضحت أن إجمالي المستفيدين من الخدمة وصل إلى أكثر من 130 مريضاً ومريضة منذ بداية تطبيقها خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن «ضمان» وفرت من خلال هذه الخدمة المتميزة التي تراعي أعلى المعايير العالمية، فريقاً من الخبراء والمتخصصين بالخدمات الطبية الدولية، الذين سيقدمون الدعم للمرضى لتلقي العلاج خارج الدولة، وذلك من خلال اقتراح أنسب المنشآت الطبية لحالتهم، ومساعدتهم على حجز مواعيد الاستشارات ومتابعتها، عبر التنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين ضمن شبكة مزودي الخدمات لدى «ضمان».

 

 

 

فضلاً عن إمكانية توفير التغطية التأمينية لأي مزود خارج شبكة «ضمان» إذا استدعت الحالة المرضية الحصول على الخدمة الطبية من تلك المرافق، والتي لا يمكن توفيرها من خلال الشبكة المعتمدة من «ضمان»، موضحة أن هذه الخدمة تنسجم مع رؤية «ضمان» الرامية إلى توفير خدمات صحية مبتكرة بمعايير عالمية، وبما يتفق مع مستهدفات خطة أبوظبي للمساهمة في بناء قطاع صحي متكامل ويقدم أفضل الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع.

 

 

وقالت: «سيتمكن المشتركون من التواصل مع المسؤولين عن عملية التنسيق في (ضمان)؛ لإفادتهم بالحالة المرضية، وبناء عليه سيتم تقديم النصائح والإرشادات المناسبة، بما يتفق مع برنامج التأمين الخاص بالمشتركين، إلى جانب شرح الخيارات المتاحة، والتنسيق مع المرافق الطبية المتواجدة خارج الدولة بالإنابة عنهم»، موضحة أن هذه الخدمة الجديدة تزامنت مع وصول عدد مزودي الخدمات الطبية في شبكة «ضمان» الدولية إلى 50 ألف منشأة صحية حول العالم.

 

 

ومن جانب آخر أشارت العواني إلى أن خدمات «ضمان» الدولية الحالية تشمل أيضاً خدمة خاصة بالمرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة أو من هم في حالة صحية حرجة؛ حيث إن «ضمان» تعمل على تسهيل إمكانية الحصول على رأي طبي ثانٍ، عبر آلية معتمدة لنقل السجلات والتقارير الطبية الخاصة بالمريض، مع المحافظة على الخصوصية.

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