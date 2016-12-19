السعودية تخطط لرفع أسعار الوقود 30% نهاية العام الجاري

قال تقرير اليوم الإثنين إن الحكومة السعودية تخطط لرفع أسعار الطاقة بالتزامن مع إعلان موازنة العام المقبل قريباً.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر سعودية وصفتها بالمطلعة دون أن ذكرها إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر نهاية العام الماضي وبالتزامن مع إعلان موازنة العام 2016، رفع أسعار الوقود بأنواعه والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وتوقع عدد من المحللين ومراكز الأبحاث أن تقوم المملكة برفع جديد لأسعار الطاقة وتخفيف الدعم، في إطار توجهها لإلغاء الدعم نهائياً بحلول 2020 وفق برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030" وهي خطة حكومية تهدف إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في الميزانية بالإضافة إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط.

وذكرت صحيفة سعودية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء سيعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الخميس المقبل، جلسة استثنائية تقر خلالها الموازنة العامة للدولة للعام 2017. ومن المفترض أن يعقد عددٌ من الوزراء يتقدّمهم وزير المالية، مساء الخميس القادم، مؤتمراً صحفياً عن الميزانية؛ للكشف عن تفاصيلها.

وتتضمن الخطة الأصلية لميزانية السعودية للعام 2016 عجزاً قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار) بعد عجز بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.

ولكن بعض المحللين توقعوا في وقت سابق أن يكون عجز العام الحالي أقل كثيراً من المتوقع نظراً للخفض الكبير في الإنفاق الحكومي وتأخر الحكومة في سداد مستحقات تدين بها للقطاع الخاص وبصفة خاصة لشركات البناء، وذلك إثر هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014.