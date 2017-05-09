Arabian business
طاقة

أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لآسيا في يونيو بنحو 7 ملايين برميل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لآسيا في يونيو بنحو 7 ملايين برميل

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية تنوي خفض إمدادات النفط لآسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو/حزيران المقبل.

 

وأبلغ المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه رويترز بأنه وفقاً للخطة ستخفض السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، الإمدادات إلى جنوب شرق آسيا والصين وكوريا الجنوبية بواقع مليون برميل لكل منهم.

 

وأضاف أن المملكة ستخفض الإمدادات للهند أيضاً بما يزيد قليلاً عن ثلاثة ملايين برميل ولليابان بما دون المليون برميل بقليل.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

أرامكو وبتروناس تدرسان التوسع في قطاع البتروكيماويات بماليزيا

أرامكو تقسم الأدوار الاستشارية في الطرح الأولي وتعين برونزويك

لندن تسعى لجذب أرامكو عبر هيكل جديد للإدراج

أرامكو السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة نفط أمريكية

تعليقات

المزيد في طاقة

أرامكو وبتروناس تدرسان التوسع في قطاع البتروكيماويات بماليزيا

الإمارات ترجئ تشغيل أول محطة نووية حتى 2018

أرامكو تقسم الأدوار الاستشارية في الطرح الأولي وتعين برونزويك

لندن تسعى لجذب أرامكو عبر هيكل جديد للإدراج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أرامكو وبتروناس تدرسان التوسع في قطاع البتروكيماويات بماليزيا

السعودية تتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »