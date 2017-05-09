أرامكو تعتزم خفض إمدادات النفط لآسيا في يونيو بنحو 7 ملايين برميل

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية تنوي خفض إمدادات النفط لآسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو/حزيران المقبل.
وأبلغ المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه رويترز بأنه وفقاً للخطة ستخفض السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، الإمدادات إلى جنوب شرق آسيا والصين وكوريا الجنوبية بواقع مليون برميل لكل منهم.
وأضاف أن المملكة ستخفض الإمدادات للهند أيضاً بما يزيد قليلاً عن ثلاثة ملايين برميل ولليابان بما دون المليون برميل بقليل.
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