أرامكو وبتروناس تدرسان التوسع في قطاع البتروكيماويات بماليزيا

تدرس بتروناس الماليزية النفطية المملوكة للدولة وشريكتها أرامكو السعودية مشروعات لبناء المزيد من مصانع البتروكيماويات للاستفادة الكاملة من المواد الخام من مشروعهما المشترك في ماليزيا.

ووقعت أرامكو اتفاقاً في أواخر فبراير/شباط الماضي لاستثمار سبعة مليارات دولار في "رابيد" وهو مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية مشترك مع بتروناس في بنجيرانج بجنوب ماليزيا.

وقال مسؤولون من بتروناس في مؤتمر نفطي اليوم الاثنين إن المشروعات قيد الدراسة تتضمن الكيماويات المتخصصة والمطاط الصناعي.

وقال محمد عارف محمود نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لعمليات المصب في بتروناس "نتطلع إلى المزيد مما نستطيع أن نفعله في رابيد.

وأضاف "ستكون هناك كيماويات متخصصة تستخدم تكنولوجيا سي 4 إس" مشيراً إلى الكيماويات المنتجة من وحدات تكسير النافتا.

وقال عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس لأنشطة المصب بأرامكو للصحفيين إن وحدة التكسير يمكنها أن تنتج 600 ألف طن من البيوتادين الذي يستخدم في إنتاج اللدائن المرنة أو المطاط الصناعي.