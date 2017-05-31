أرامكو السعودية توقع اتفاقاً لإنشاء حوض لبناء السفن في المملكة

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع ثلاث شركات لإنشاء مجمع بحري لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة في إطار خطة حكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وفقاً لوكالة رويترز، فإن "أرامكو" وقعت اتفاقاً مع الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وهيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة ولامبريل وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن.

وكانت أرامكو وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير/كانون الثاني من العام 2016.

ولم تذكر أرامكو، اليوم الأربعاء، أي تفاصيل مالية تتعلق بالمشروع، لكنها قالت من قبل إن تكلفته ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وقالت أرامكو، عبر حسابها على موقع تويتر، إن مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير سيعزز من نمو قطاعات الطاقة والإنشاءات والهندسة البحرية في المملكة، وسيلبي متطلبات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية والخدمات المرتبطة بها.

وفي بيان منفصل، قالت لامبريل إن من المتوقع بدء التشغيل الجزئي للمجمع في العام 2019 على أن يتم تشغيله بالكامل في 2022، مضيفة أن الحكومة السعودية ستمول نحو 3.5 مليار دولار من تكلفة المشروع التي قدرتها بواقع 5.2 مليار دولار.