Arabian business
طاقة

أرامكو السعودية توقع اتفاقاً لإنشاء حوض لبناء السفن في المملكة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكو السعودية توقع اتفاقاً لإنشاء حوض لبناء السفن في المملكة

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك مع ثلاث شركات لإنشاء مجمع بحري لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة في إطار خطة حكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

 

وفقاً لوكالة رويترز، فإن "أرامكو" وقعت اتفاقاً مع الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وهيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة ولامبريل وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن.

 

وكانت أرامكو وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير/كانون الثاني من العام 2016.

 

ولم تذكر أرامكو، اليوم الأربعاء، أي تفاصيل مالية تتعلق بالمشروع، لكنها قالت من قبل إن تكلفته ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

 

وقالت أرامكو، عبر حسابها على موقع تويتر، إن مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير سيعزز من نمو قطاعات الطاقة والإنشاءات والهندسة البحرية في المملكة، وسيلبي متطلبات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية والخدمات المرتبطة بها.

 

وفي بيان منفصل، قالت لامبريل إن من المتوقع بدء التشغيل الجزئي للمجمع في العام 2019 على أن يتم تشغيله بالكامل في 2022، مضيفة أن الحكومة السعودية ستمول نحو 3.5 مليار دولار من تكلفة المشروع التي قدرتها بواقع 5.2 مليار دولار.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

سعياً لحصة بطرح أرامكو.. كندا تبرز خبرتها في الموارد الطبيعية

أرامكو السعودية "ستنفق 68 مليار ريال على النمو في الأمريكتين"

أرامكو تستثمر 6 ملايين ريال مع شركة سعودية ناشئة

أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك

تعليقات

المزيد في طاقة

"كهرباء دبي" ترسي تنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة "K" في جبل علي على شركة إسبانية

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على التعاون مع كبار منتجي النفط

العراق سيدرس خصخصة محطات وقود

إنجاز 20% من أول مفاعل نووي في السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ارتفاع معظم بورصات الخليج وقطر تتراجع تحت ضغط أزدان

إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »