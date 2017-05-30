"كهرباء دبي" ترسي تنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة "K" في جبل علي على شركة إسبانية

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا / عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من المحطة "K" لتوليد الكهرباء في جبل علي بقيمة إجمالية تجاوزت 798 مليون درهم على شركة دورو فلجويرا الاسبانية.

ويشمل المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين عدد 2 توربينات غازية طراز "F" من شركة سيمنز الألمانية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 590 ميجاوات في درجات حرارة جوية تصل إلى 50 مئوية.. حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل التوربينين خلال الربع الثاني من عام 2019.

والمحطة " K " هي ضمن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة " نستمر بالمضي قدما في تنفيذ المشاريع التطويرية تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة التي تعمل على تعزيز سعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل والسياحة وفي إطار خطة الهيئة نحو تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 ".

وأضاف "نعمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة بواقع 25 في المائة للطاقة الشمسية و7 في المائة للطاقة النووية و7 في المائة للفحم النظيف و61 في المائة للغاز بحلول عام 2030 على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75 في المائة بحلول عام 2050 ما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم ".

وتعتبر المحطة "K" لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية من المشاريع الهامة للهيئة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وهي تدار بالكامل آليا بالتحكم عن بعد وتتميز باحتوائها على أحدث أنظمة وتقنيات التحكم كما أنها مزودة بأحدث تقنيات التشغيل التي تقلل الانبعاثات إلى أدنى حد بالإضافة إلى تشغيلها بالكامل على الغاز الطبيعي".

يشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة توليد الكهرباء K تبلغ 948 ميجاوات وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمحطة بعد إنجاز المرحلة الثالثة وإضافة 590 ميجاوات إلى 1538 ميجاوات.

وباكتمال المحطة .. ستصل القدرة الانتاجية المركبة للهيئة إلى 11990 ميجاوات بحلول 2019 شاملة مصادر الطاقة المتجددة.