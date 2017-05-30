مجلس الوزراء السعودي يؤكد على التعاون مع كبار منتجي النفط

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على سياسة المملكة بشأن التعاون مع كبار منتجي النفط لإعادة التوازن إلى الأسواق والحد من التقلبات.
وبحسب وكالة رويترز، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، قررت تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس/آذار من العام 2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات بشدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، يوم أمس الاثنين "أكد المجلس على سياسة المملكة البترولية الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة الرئيسة لإعادة التوازن إلى أسواق البترول العالمية والحد من التذبذبات في الأسواق بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين".المزيد من أخبار السعودية
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