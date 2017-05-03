Arabian business
طاقة

أرامكو السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة نفط أمريكية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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أرامكو السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة نفط أمريكية

استحوذت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط على كامل مصفاة "بورت آرثر" الأكبر في الولايات المتحدة والواقعة في ولاية تكساس والبالغة طاقتها الإنتاجية نحو 600 ألف برميل يومياً وتمتلك 24 محطة توزيع في المنطقة.

 

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية وسعودية، استكملت أرامكو بذلك صفقة أعلن عنها في العام الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار.

 

وكانت أرامكو تمتلك في السابق 50 بالمئة من "بورت آرثر" من خلال مشروع مشترك مع شركة رويال داتش (شل) الهولندية من خلال شركة للطرفين تحمل اسم "موتيفا إنتربرايزس" المشغلة للمصفاة، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الاستحواذ في مارس/آذار 2016.

 

وأصدرت "شل" بياناً، الإثنين الماضي، أكدت فيه اكتمال استحواذ أرامكو للمصفاة.

 

وتستحوذ أرامكو أيضا على ملكية كاملة لـ 24 محطة توزيع، كما تمتلك الحق الحصري في بيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة "شل" في جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا وماريلاند والنصف الشرقي من ولاية تكساس وأغلبية فلوريدا.

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