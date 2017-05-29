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طاقة

العراق سيدرس خصخصة محطات وقود

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
العراق سيدرس خصخصة محطات وقود

29 مايو أيار (رويترز) -- وزارة النفط العراقية تقول في بيان إن الوزير جبار اللعيبي أمر بإجراء دراسة جدوى لبيع محطات وقود بهدف تحسين الخدمات.

- تنتهي الشركة المكلفة بإجراء الدراسة من مهمتها في غضون شهر.

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