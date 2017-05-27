أرامكو: نظام التعبئة الآلي سبب انقطاع البنزين في جازان

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط عن سبب انقطاع الوقود عن معظم محطات منطقة جازان جنوب غرب المملكة وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة وزحام وضغوطات على المحطات.

‏ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قالت الشركة التي تملكها الدولة "نؤكد لعملائنا في جازان توافر جميع منتجات البنزين والديزل في محطة التوزيع بالمنطقة، وأن ما حصل من تأخير سببه تحديث نظام التعبئة الآلي".

وأضافت إن محطة أرامكو السعودية تعمل على التوزيع بجازان على مدار الساعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وكان أهالي جازان قد طالبوا المسؤولين في شركة أرامكو والجهات المتعاقدة معها والجهات المسؤولة بالكشف عن حيثيات "الأزمة في ظل تزايدها".

وشهدت محطات الوقود في منطقة جازان أمس الجمعة تفاقماً في أزمة انقطاع البنزين بنوعيه، بعدما شهدت انقطاعات عن بعض محطات الوقود في مدينة جازان بنوعه الأخضر خلال الأيام الماضية؛ لتمتد خلال يومي الخميس الماضي وأمس الجمعة للبنزين الأحمر، وتكتسح محطات المنطقة فيما تزودت عدد من المحطات بالوقود الأخضر صباح اليوم السبت.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر بقطاع الوقود لوكالة رويترز في فبراير/شباط الماضي إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30 بالمئة اعتباراً من يوليو/تموز المقبل في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لموائمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.

وكانت الرياض زادت في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال.

وفي الوقت الحالي ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول العام 2020. وتقول مصادر إن الخطوة وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال قبل أشهر إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي.

ويقول محللون إن من المرجح أن تأخذ المملكة - أكبر اقتصاد في منطقة الخليج - بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.