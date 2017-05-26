الإمارات تدعم كهرباء اليمن بـ100 ميجاواط إضافية مع بدء شهر رمضان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قدمت دولة الامارات مساعدات جديدة وعاجلة لقطاع الكهرباء اليمني لتوفير 100 ميجاواط إضافية بقيمة 50 مليون دولار "183.5 مليون درهم".

تأتي هذه الخطوة استمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية في سبيل التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذي يشهد طلبا متزايدا على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة وشملت المساعدات مولدات ومعدات إضافية للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وبإضافة هذه المساعدات الجديدة يرتفع حجم المساعدات التي قدمتها الامارات لقطاع الكهرباء اليمني إلى مليار و170 مليون درهم وتوفير 635 ميجاواط وذلك في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق لتصل قيمة المساعدات الإماراتية في مختلف القطاعات إلى أكثر من ملياري دولار.

وستسهم المساعدات الإضافية العاجلة التي قدمتها الإمارات لقطاع الكهرباء اليمني في تقليل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي يشهدها اليمن.

وقد عملت دولة الإمارات العربية منذ انطلاق عاصفة الحزم في العام 2015 على إيلاء المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني أهمية كبيرة وذلك حرصا منها على تحسين الواقع المعيشي للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبنية التحتية.

وتوزعت المساعدات الإماراتية في قطاع الكهرباء اليمني على العديد من المناطق اليمنية وشملت عدن وأبين والمكلا وسوقطرى والمخا والعديد من المناطق الأخرى وذلك انطلاقا من حرص الإمارات على أن تشمل مساعداتها جميع الأشقاء في اليمن وعدم تركيزها في منطقة واحدة كون هدفها هو الشعب اليمني بمكوناته وفئاته كافة.