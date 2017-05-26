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طاقة

الإمارات: اتفاق النفط سيكون دافعا لاتزان السوق

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
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الإمارات: اتفاق النفط سيكون دافعا لاتزان السوق

عبر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري الـ173 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" والإجتماع الوزاري الثاني للدول المشاركة في خفض انتاج النفط من خارج منظمة أوبك.

و قال معاليه في تصريح له، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الاتفاق الذي تم الاجماع عليه اليوم بتمديد خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من 2018 سوف يكون دافعا لاتزان السوق.

 

وتوقع أن يتم تقليص ما لايقل عن 200 مليون برميل من المخزون العالمي ما سيحقق هدف الأعضاء للوصول إلى متوسط مستويات المخزون التجاري للسنوات الخمس السابقة.

 

وعبر معاليه عن تفاؤله ببدء عووة الاستثمارات النفطية إلى الاسواق العالمية تدريجيا بعد هذا الإتفاق بدرجه تحقق مواءمة الطلب المستقبلي على النفط.

 

وأشار معاليه إلى أن مستويات الطلب العالمي على النفط لهذا العام تبدو أفضل مما توقعته المنظمة بواقع 1.3 مليون برميل يوميا وأن الربع الثالث لهذا العام سيشهد انتعاشا في الطلب على المشتقات البترولية كما هو المعتاد في فترة الاجازات وزيادة الطلب على استخدام وسائل المواصلات.

 

ورحب معالي وزير الطاقة بإنضمام جمهورية غينيا الاستوائية عضوا جديدا إلى منظمة أوبك ودولة داعمة لاتفاق خفض الانتاج.

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