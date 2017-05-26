صادرات السعودية النفطية تتجه لأدنى مستوى في 8 أشهر

قال تجار اليوم الجمعة إن صادرات السعودية من النفط الخام تتجه للهبوط إلى 6.503 مليون برميل يومياً في مايو/أيار لتصبح دون 7 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى في 2017 وفق برنامج تحميل غير نهائي.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإنه من المنتظر أن تكون صادرات مايو/أيار الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2016 حين بلغت صادرات النفط من أكبر مصدر للخام في العالم 6.469 مليون برميل يومياً وفقاَ للتجار.
وأضافوا أن من المرجح أن يؤدي تراجع الصادرات إلى هبوط كبير في واردات النفط الخام الأمريكية في يوليو/تموز.المزيد من أخبار السعودية
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