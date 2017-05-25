إطلاق مسمى "نور أبوظبي" على أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق مسمى " نور أبوظبي" على أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم والتي ستقام ضمن "مجمع زايد للطاقة المتجددة" في منطقة سويحان بأبوظبي.

تم الإعلان عن إطلاق المحطة خلال حفل كبير أقيم أمس في أبوظبي بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين والشخصيات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي المشروع في إطار خطط أبوظبي الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتوفير مصادر بديلة تحقق أمن الطاقة مستقبلا وذلك بأسعار تنافسية ووفقا لأعلى المعايير والممارسات البيئية والتكنولوجية.

وكانت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى جانب الائتلاف الفائز بتنفيذ المحطة وقعت اتفاقيات الإغلاق المالي مع الجهات الممولة للمشروع الذي سيزود الشبكة المحلية بنحو 1177 ميجاوات من الكهرباء اعتبارا من الربع الثاني عام 2019.

وتمتلك الهيئة وحكومة أبوظبي نسبة 60 في المائة من المشروع .. في حين يتقاسم الائتلاف العالمي الذي فاز بعطاء المشروع والمكون من شركتي ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية نسبة الـ40 في المائة المتبقية.

ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي سيتم انشاؤها في منطقة سويحان أي على بعد حوالي 120 كيلومترا من مدينة أبوظبي.

ويعادل إنتاج المحطة البالغ 1177 ميجاوات ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حاليا وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية التي تنتج 550 ميجاوات.