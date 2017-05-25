اتفاقية تعاون بين "أدنوك" أبوظبي وشركة "أو إم في إيه جي" النمساوية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمستشار النمساوي معالي كريستيان كيرن اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "أو إم في إيه جي" النمساوية.

وتدعو المذكرة لاستكشاف فرص التعاون بين الشركتين في قطاع التكرير والبتروكيماويات وتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق التكامل الأمثل في العمليات وكذلك الدعم الفني والصيانة، تماشيا مع استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030.

وقع المذكرة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجموعة أدنوك وراينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة " إيه أو إم في إيه جي" النمساوية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " تماشيا مع توجيهات القيادة، تركز "أدنوك" على بناء شراكات نوعية تحقق فوائد استراتيجية بعيدة المدى.. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ليعزز علاقات التعاون بين "أدنوك" وشركة "أو إم في‘ بهدف استكشاف فرص التعاون في المجالات التي تسهم في دعم استراتيجيتنا وخططنا التي تهدف لزيادة القيمة في كافة أصولنا وعملياتنا. كما تتيح هذه الاتفاقية الاستفادة من القدرات الفنية والخبرات العميقة لشركائنا في عمليات التكرير والبتروكيماويات بما يسهم في تعزيز وتنويع خبراتنا وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في سعينا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وتهدف استراتيجية "أدنوك" المتكاملة للنمو الذكي 2030 إلى تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى مؤسسة ذات طابع تجاري من خلال التركيز على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وزيادة القيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وتعزيز العائد الاقتصادي.. وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز.

من جانبه قال راينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في إيه جي" النمساوية " نحن نتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع أدنوك لتشمل كافة مكونات سلسلة القيمة في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والبتروكيماويات، وتتيح لنا هذه الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات مما يسهم في تعزيز شراكتنا الراسخة مع أدنوك".

ووفقا لاستراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، تسعى أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2018، والتوسع في مشاريع معالجة الغاز الحامض عبر زيادة القدرة الإنتاجية لمنشآت الحصن للغاز بنسبة 50%، كما تولي أدنوك اهتماما خاصا لتوسعة مشاريع التكرير والبتروكيماويات من خلال العمل على مضاعفة القدرة الحالية للتكرير، ورفع إنتاج البتروكيماويات والمنتجات عالية القيمة بنحو ثلاثة أضعاف وذلك للاستفادة من الفرص الكبيرة في الصناعات البتروكيماوية والتي الأسرع نموا في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هي إحدى الشركات الرائدة عالميا في قطاع الطاقة، ويبلغ انتاجها من النفط الخام حوالي 3 ملايين برميل من النفط يوميا و9.8 مليار قدم مكعب من الغاز الخام يوميا.

وتمتد عمليات أدنوك التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، وذلك من خلال 16 شركة متخصصة تتولى مهام الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.