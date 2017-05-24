أرامكو تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في موتيفا

قالت شركة أرامكو السعودية في إعلان خلال قمة أعمال في المملكة إن الشركة تخطط لاستثمار ما يصل قيمته إلى 30 مليار دولار في وحدتها الأمريكية موتيفا إنتربرايزيز.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الشركة العملاقة التي تملكها الحكومة السعودية إنه من المقرر ضخ استثمار مبدئي بقيمة 12 مليار دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي بالفعل الأكبر في الولايات المتحدة، ولتوسعة عمليات موتيفا في سلسلة القيمة لقطاع البتروكيماويات بحسب بيان بشأن الاستثمار.

وأضافت أن من المتوقع ضخ استثمار إضافي بقيمة 18 مليار دولار على الأرجح في موتيفا بحلول 2023.

ومنذ اكتمال توسعة مصفاة بورت آرثر في 2012، والتي زادت طاقة تكرير النفط الخام بها إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 603 آلاف برميل يومياً، تدرس موتيفا خططا لمزيد من التوسعة في المصفاة.

وبحسب البيان، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر يوم السبت إن الشركة تستثمر في خلق فرص عمل في الأجل الطويل وفي مستقبل صناعة التكرير في الولايات المتحدة وإنها ماضية في تنفيذ رؤية 2030 لتوسعة الشراكة السعودية الأمريكية.

وقالت أرامكو في الإعلان إن 2500 وظيفة ستضاف في بورت آرثر في الأجل القصير وسيتم إضافة 12 ألف وظيفة بحلول 2023.

ورؤية 2030 هي خطة أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إنتاج النفط.

وفي يوم 1 مايو/أيار الماضي، صارت موتيفا وحدة تابعة لأرامكو مع انتهاء شراكة مع شل استمرت 19 عاماً. وبموجب اتفاق الانفصال احتفظت أرامكو باسم موتيفا ومصفاة بورت آرثر إلى جانب عمليات التوزيع في سبع ولايات.