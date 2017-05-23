الهند تطمح للاستثمار في طرح أرامكو السعودية

قالت الهند أمس الاثنين إن شركاتها لتكرير النفط المملوكة للدولة قد تصبح مستثمراً رئيسياً في أرامكو السعودية عندما يصدر عملاق النفط السعودي طرحاً عاماً أولياً للأسهم العام القادم مع سعي نيودلهي لتعزيز الروابط مع أكبر منتج للخام في العالم.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن شراء حصة في أرامكو قد يكون جزءا من خطة لشركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة لإقامة مشروع للتكرير مع الشركة السعودية.

وأضاف برادان قائلاً في مقابلة مع رويترز "أنا أتوقع أن تكون أرامكو مورداً لفترة طويلة جدا... ناقشنا الفكرة مع وزير الطاقة السعودي (خالد) الفالح في هيوستون هذا العام. هم (أرامكو) مهتمون بالمشروع المشترك".

وأوضح أن ثلاث شركات هندية لتكرير النفط مملوكة للدولة تخطط لبناء مجمع جديد للتكرير بطاقة 60 مليون طن سنوياً على الساحل الغربي للبلاد وأن إقامة شراكة مع مورد كبير سيعزز هذه الخطة.

وتخطط أرامكو لتسجيل حصة تبلغ 5 بالمئة من الشركة في بورصات متعددة العام القادم وتأمل بجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر هذا التسجيل للأسهم الذي قد يجعل قيمة أكبر منتج للنفط في العالم تصل إلى تريليوني دولار.

وأبلغت مصادر رويترز أن أرامكو تخطط لأن تعرض على أكبر المستهلكين لنفطها، مثل الصين والهند، دور المستثمر الأساسي في الطرح العام الأولي لتعزيز العلاقة معهم في الأجل الطويل.

وقال برادان "إنها فكرة جيدة... أنا لا أستبعد هذا. سننظر فيها ونقيمها".

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتستورد 86 بالمئة من حاجاتها من دول أوبك لتغطية طاقتها التكريرية التي تبلغ 4.6 مليون برميل يومياً والتي تخطط لزيادتها.