الكشف عن خطة لجلب جبال ثليجية قطبية إلى شواطئ الفجيرة

كشفت شركة إيكولوجية مقرها أبو ظبي، وتتبع لمدينة مصدر، خططها لسحب جبال جليدية من القارة القطبية الجنوبية إلى دولة الإمارات في أوائل عام 2018 لتوليد مياة الشرب النقية من الجليد ضمن ما يسمى مشاريع الربع العامر.

وقال عبد الله محمد سليمان الشحي، العضو المنتدب لمكتب المستشار الوطني المحدودة ( مركز الإبداع الإماراتي ) الذي يقع مقره في مدينة مصدر، إن الجبل ​​الجليدي يمكنه أن يعطي أكثر من 20 مليار جالون من المياه أي ما يكفي مليون شخص لمدة خمس سنوات .

وقال الشحي انه على الرغم من الشكوك المتوقعة فان شركته قامت بالفعل بإدارة مسار النقل في الجبال الجليدية والمتغيرات من خلال المحاكاة للمساعدة في تحديد جدوى المشروع .