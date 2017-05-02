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طاقة

رفع سعر تعرفة الكهرباء في السعودية تدريجياً

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
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رفع سعر تعرفة الكهرباء في السعودية تدريجياً

أكد مسؤول كبير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه سيتم رفع سعر تعرفة الكهرباء في السعودية تدريجياً حتى العام 2020.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية -التي تديرها الدولة- إن الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية تتم دراسته حالياً من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

 

وقال "العواجي" إنه سيتم التعامل مع رفع التعرفة بموضوعية بما يضمن استدامة الخدمات على المدى الطويل، وأنه سيتم رفع سعر التعرفة بشكل تدريجي حتى 2020.

 

وجاءت تصريحات "العواجي" خلال ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء أمس الإثنين.

 

وكانت وثيقة التوازن المالية قد أظهرت أنه سيتم تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة بشكل تدريجي لإتاحة الفرصة الكافية للقطاعات السكنية وغير السكنية لإجراء التعديلات اللازمة والحد من تأثير التعديلات على الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي.

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