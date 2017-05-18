السعودية تسجل مستوى تاريخياً في استهلاك البنزين

سجل الطلب المحلي على البنزين في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مارس/آذار الماضي ليرتفع من 577 ألف برميل باليوم في مارس/آذار 2016 إلى حوالي 617 ألف برميل باليوم في مارس/آذار 2017.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، الثلاثاء الماضي، عن سليمان الخطاف مدير مركز التكرير بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران إن هذا الاستهلاك بلا شك كبير لدولة عدد سكانها 31 مليون نسمة، وبحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى أن تصبح المملكة ثامن أكبر مستهلك للبنزين بالعالم، وتسبق دول يبلغ عدد سكانها أضعافاً مضاعفة لسكان المملكة.

وقال "الخطاف" إن استهلاك 617 ألف برميل باليوم للبنزين بشهر مارس/آذار الماضي، هو أعلى استهلاك بتاريخ المملكة على الإطلاق، وارتفع استهلاك وقود الطائرات بين شهري مارس/آذار 2016 و2017م بحوالي 8 آلاف برميل باليوم وهى زيادة تشير إلى زيادة حركة الطيران في المملكة.

وأوضح أن الربع الأول للعام الحالي شهد انخفاضاً ملحوظاً لاستهلاك المملكة للنفط، وبحسب تقرير أوبك الأخير فلقد انخفض الاستهلاك المحلى بحوالي 120 ألف برميل باليوم عن مستويات الربع الأول 2016، وكانت المملكة قد استهلكت حوالي2.2 مليون باليوم بالربع الأول للعام الماضي، وبذلك ينخفض استهلاك المملكة لهذا الربع إلى 2.08 مليون برميل باليوم وهي أرقام إيجابية.

وقال إن استهلاك المملكة بالربع الأول 2015 كان حوالي 2.13 مليون برميل باليوم وفى الربع الأول 2014 وصل الاستهلاك إلى 2.055 مليون برميل باليوم، وبهذا التراجع في الاستهلاك يصبح ترتيب المملكة العالمي باستهلاك النفط في المرتبة العاشرة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند واليابان وكندا والبرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن انخفاض استهلاك المملكة للنفط بشهر مارس الماضي كان ملفتاً للنظر، بحيث وصل الاستهلاك إلى 2.13 مليون برميل باليوم، وهذا يعنى أن الاستهلاك قد انخفض بحوالي 240 ألف برميل باليوم مقارنة بمارس/آذار 2016 عندما كان الاستهلاك آنذاك 2.37 مليون برميل باليوم أي أن الانخفاض باستهلاك النفط بشهر مارس/آذار قد وصل إلى 10 بالمئة.