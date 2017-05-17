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طاقة

شركة أرامكو تخطط لإنشاء وحدة كيماويات جديدة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
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شركة أرامكو تخطط لإنشاء وحدة كيماويات جديدة

ذكرت "أرابيان صن" وهي المجلة الرسمية لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط اليوم الأربعاء أن شركة أرامكو -التي تملكها الدولة- تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيماويات.

 

ووفقاُ لوكالة رويترز، قالت المجلة أيضاً إن مجلس الإدارة وافق "على إنشاء وحدة جديدة تتولى الأنشطة الكيماوية للشركة".

 

واجتمع مجلس إدارة أرامكو الأسبوع الماضي في شنغهاي لمناقشة خطط الشركة وتعيين رئيس جديد لأنشطة المصب وعدة نواب للرئيس في مواقع رئيسية أخرى.

 

وعينت أرامكو عبد العزيز الجديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

 

وتغطي عمليات المصب التكرير والكيماويات وهي قطاع أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها بينما تستعد لطرح عام أولي العام القادم بما يصل إلى خمسة بالمئة من قيمة الشركة حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.

 

وفي العام الماضي، قال الجديمي الذي عمل رئيساً بالإنابة لأنشطة المصب لعدة أشهر وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) وهي مشروع مشترك بين أرامكو وسوميتومو كيميكال، إن أرامكو تهدف إلى زيادة إنتاجها من الكيماويات بنحو ثلاثة أمثاله إلى 34 مليون طن متري سنوياً بحلول العام 2030.

 

وفي نفس الإطار الزمني، تهدف أرامكو لزيادة طاقتها التكريرية على مستوى العالم إلى 8-10 ملايين برميل يومياً من أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً حالياً.

 

وسيساعد ذلك أرامكو على زيادة القيمة من أنشطة النفط والغاز من خلال ضمان تدفقات للإيرادات لتصبح أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط.

 

وتخطط أرامكو لمشروع ضخم لتحويل النفط إلى كيماويات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- تقول مصادر في قطاع النفط أنه سيتكلف ما يزيد عن 20 مليار دولار.

 

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