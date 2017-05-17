"أدنوك" تعين ﻿"بينثول" بائعا حصريا لمنتجاتها من الزيوت في أمريكا

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية حصرية مع بينثول المحدودة واحدة من كبريات شركات توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية في العالم عينت بموجبها "بينثول" بائعا حصريا لمنتجاتها من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في السوق الامريكية.

يأتي التوقيع على هذه الإتفاقية تماشيا مع إستراتيجية أدنوك التي تهدف إلى تعزيز القيمة من منتجات محفظة أعمالها في قطاع البتروكيماويات والمنتجات المكررة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تنتج شركة تكرير إحدى شركات مجموعة أدنوك سنويا أكثر من 500 ألف طن متري من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة المادة الخام الرئيسية التي تستخدم لتصنيع مواد التشحيم خاصة زيوت المحركات والآليات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول.

وقال عبدالله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك: " نركز على زيادة القيمة التجارية من منتجاتنا من النفط الخام والمنتجات المكررة من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتنافسية تهدف لتوسيع قاعدة عملائنا في كافة أنحاء العالم". مشيرا إلى أن أدنوك تنتج الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة باستخدام خام مربان من النفط الخام الخفيف والذي يحتوي على كميات ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون كمادة خام في عملية الإنتاج مراعية في ذلك صياغة معايير ومقاييس جديدة لجودة ومواصفات زيوت التشحيم.

وأضاف: "إن تطبيق لوائح صارمة للحد من الانبعاثات الضارة يدفع الاطراف كافة إلى إستخدام زيوت التشحيم عالية الأداء في قطاع النقل ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة ذات الجودة العالية التي توفر أداء أفضل وتقلل من استهلاك الوقود".

وقال: " سنعمل على الاستفادة من السمعة الراسخة لمنتجات أدنوك ذات الجودة العالية لتسويق إنتاجنا من الزيوت الأساسية بين أكبر مصنعي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم"، موضحا أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أكبر الدول المستوردة لزيوت المجموعة الثالثة.

من جانبه قال فاروك إيركوك رئيس شركة بيينثول المحدودة: " لقد سعدنا كثيرا بتحميل أول شحنة من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في يونيو 2016 ونحن في غاية الرضا عن الجودة العالية التي تتمتع بها منتجات أدنوك،ونتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع شركة أدنوك ونهدف لتوفير كميات أكبر من منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في السوق الأمريكي".

وتنتج أدنوك الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة ذات معامل اللزوجة العالية "VI".. ويعتبر عامل اللزوجة معيارا يستخدمه معهد البترول الأمريكي للتحقق من جودة الزيوت ويعني أن الزيوت تتمتع بمعدلات أداء عالية في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، كما تتميز منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية بالثبات الحراري وتحمل الضغوط العالية في مختلف ظروف تشغيل المحركات والآليات.

وتخضع هذه الزيوت لعمليات تكرير أكثر من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية وتعتبر الأكثر استخداما في تشحيم المحركات وبشكل عام يتم اخضاع زيوت المجموعة الثالثة لتقنيات متطورة للمعالجة المائية وذلك باستخدام الضغط العالي والحرارة وتهدف هذه العمليات التصنيعية المعقدة والمتطورة إلى إنتاج زيوت أساسية عالية النقاء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أدنوك كانت قد حصلت بالفعل على جميع موافقات معهد البترول الأمريكي" GF-5 و 0W20 " لتصنيف زيوت المحركات الصناعية وتعمل مع عدد من شركات الإضافات البترولية للحصول على إعتماد وموافقات صانعي المعدات الاصلية.