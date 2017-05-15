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طاقة

أرامكو تمنح شركة إماراتية عقد بناء 4 منصات نفطية بحرية

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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أرامكو تمنح شركة إماراتية عقد بناء 4 منصات نفطية بحرية

قالت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، اليوم الإثنين، إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" منحتها عقدًا جديدًا لبناء 4 منصات بحرية.

وأضافت الشركة الإماراتية، في بيان لها، وفق موقع إرم نيوز، أن المنصات البحرية ستكون في حقول السفانية وظلوف والبري، ليرتفع عدد العقود الممنوحة للشركة الإماراتية إلى نحو ثلاثة عقود منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عقيل عبدالله ماضي، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية شبه الحكومية، إن العقد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل، وتركيب 4 منصات نفطية بحرية، إضافة إلى مد 4 خطوط أنابيب وكوابل بحرية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت “أرامكو” اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية – التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها- لتنفيذ برامج أرامكو لتطوير حقول الزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي.

كما منحت “أرامكو” في يناير/ كانون الثاني الماضي عقدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان للشركة ذاتها.

و تعتبر “الإنشاءات البترولية الوطنية”، التي تأسست في أبريل/ نيسان 1973، مشروعا مشتركا بين “صناعات” بنسبة 70% و”شركة اتحاد المقاولين العالمية” بنسبة 30%، لتوفير قاعدة لتصنيع المنصات الحديدية لتلبية احتياجات صناعة النفط و الغاز، وتسعى إلى التوسع الجغرافي إلى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.

ويعد حقل “السفانية” الذي ستنفذ له الشركة منصات بحرية، أكبر حقل نفطي بحري في العالم، ويقع في الجزء الشمالي الشرقي للمملكة العربية السعودية على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود الجنوبية لدولة الكويت.

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