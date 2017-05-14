أرامكو تعيّن عبد العزيز القديمي بمنصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودية أن مجلس إدارتها عين المهندس عبدالعزيز محمد القديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، شغل عبدالعزيز القديمي منصب رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، التي تملك أرامكو 37.5 بالمئة منها، منذ فبراير/شباط 2015 وحتى الآن.

وحصل "القديمي" على ماجستير في الإدارة من معهد ماساتشوسس للتقنية، وبكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتخطط أرامكو -المملوكة للدولة- لإدراج نحو 5 بالمئة من أسهمها، غالبيتها في سوق الأسهم السعودية (تداول)، ومن المرجح إدراج الباقي في بورصة أو بورصتين أو ثلاث بورصات عالمية بحسب ما قالته مصادر في وقت سابق.