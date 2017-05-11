بضمان مدى الحياة، تيسلا تكشف عن أسعار الأسقف الشمسية

كشفت تيسلا أمس عن أسعار الأسقف الشمسية التي قالت إنها تكلف أقل من غيرها حيث ستكلف 21.85 دولار للقدم المربعة بضمان مدى الحياة وتدوم قرابة 30 عاما دون حاجة للصيانة.

ونشرت الشركة على موقعها خدمة حساب الكلفة وطلب الشراء https://www.tesla.com/solarroof#order

وتبلغ الدفعة الأولى لعمل طلب الشراء ألف دولار ويمكن لأصحاب البيوت خارج الولايات المتحدة عمل طلب شراء لكن التركيب سيتم العام القادم حيث ستدير الشركة عملية إزالة الاسقف الحالية من بيوت الزبائن مع التقيد بشروط التصميم والموافقات اللازمة فضلا عن التركيب والتشغيل والصيانة، وتقول إن مدة عملية تركيب السقف الشمسي تماثل مدة تركيب الأسقف العادي أي من 5 إلى 7 أيام.

وطرحت الشركة تطبيقا جديدا للجوال تمهيدا لتكامل منتجاتها الشمسية والبطارية باوربول للتحكم بكل هذه عن بعد عبر الجوال.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات، إيلون ماسك، صباح أمس عن قيام شركته ببدء تلقي طلبات من الولايات المتحدة وحول العالم لشراء أسقف للطاقة الشمسية التي تدمج فيها البطارية وتتمتع بتصميم مزخرف ولائق بألوان لا تكشف وجود خلايا شمسية، تغني هذه الأسقف عن الحاجة إلى الألواح التقليدية وقد زودت ببطاريات تدوم لوقت أطول.





وقال إن التفاصيل ستنشر لاحقا اليوم مع البدء بقبول طلبات الشراء عبر موقع الشركة من أي مكان في العالم، وأضاف ماسك في تغريدة على تويترإن عملية نشر هذه الألواح ستبدأ هذا العام في الولايات المتحدة والعام القادم في مختلف أنحاء العالم، وقال إن شركته تقدم باقة متكامل من حلول طاقة المستقبل المتكامل، اي سيارة كهربائية وبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن وسقف للطاقة الشمسية؛ والأساس إنها يتعين أن تنسجم مع تصميم المنازل ل وبسعر يطاله الجميع. يذكر أن شركة تيسلا لها مكاتب في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن مما سيجعل طرح هذه المنتجات في الشرق الأوسط أمرا متوقعا. ولم يكشف ماسك حتى اللحظة سعر هذه الأسقف فيما سبق وأعلنت الشركة عنسعر بطارية التخزين الكهرباء المولدة عبر السقف وهي Powerwall 2 ، وهي البطارية التي تنتجها تيسلا، والتي تعمل على تخزين الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية، و تبلغ قيمتها 5.500 دولار.