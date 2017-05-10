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طاقة

السعودية للكهرباء: نجاح عملية شراء صكوك بـ1.27 مليار ريال من قيمة الصكوك البالغة 7 مليارات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
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السعودية للكهرباء: نجاح عملية شراء صكوك بـ1.27 مليار ريال من قيمة الصكوك البالغة 7 مليارات

(أريبيان بزنس/ وكالات)- أعلنت الشركة السعودية للكهرباء -التي تسيطر عليها الدولة- عن إتمامها بنجاح عملية الشراء الجزئي لصكوك كهرباء السعودية (3) من حملة الصكوك الراغبين في شراء صكوكهم من قبل الشركة في تاريخ الشراء الأول يوم 10 مايو/أيار 2017.

 

وأوضحت أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج في بيان لها على موقع "تداول" أن عدد الصكوك التي قامت بشرائها بلغ 126.93 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال للصك الواحد وقيمة اسمية إجمالية قدرها 1.27 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 18.13 بالمئة من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك في تاريخ الإصدار والبالغة 7 مليارات ريال والمنتهية في العام 2030.

 

وأكدت أنه تم إيقاف تداول تلك الصكوك المشتراة وسيتم إلغاؤها يوم 10 مايو/أيار 2017 وبذلك تصبح القيمة الاسمية الإجمالية القائمة للإصدار 5.73 مليار ريال.

 

وأضافت أن مجموعة سامبا المالية السعودية -ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول- ستقوم بصفتها مدير الدفعات بإيداع ثمن الشراء في حسابات حملة الصكوك المعنيين في تاريخ 10 مايو/أيار 2017.

 

وكانت السعودية للكهرباء أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار في 2014 تولى ترتيبها دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

 

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