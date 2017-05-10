Arabian business
طاقة

تيسلا تعلن عن بدء بيع أسقف طاقة شمسية لكل أسواق العالم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
تيسلا تعلن عن بدء بيع أسقف طاقة شمسية لكل أسواق العالم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات، إيلون ماسك، صباح اليوم عن بدء تلقي طلبات من الولايات المتحدة وحول العالم لشراء أسقف للطاقة الشمسية التي تدمج فيها البطارية وتتمتع بتصميم مزخرف ولائق بألوان لا تكشف وجود خلايا شمسية، تغني هذه الأسقف عن الحاجة إلى الألواح التقليدية وقد زودت ببطاريات تدوم لوقت أطول.

وقال إن التفاصيل ستنشر لاحقا اليوم مع البدء بقبول طلبات الشراء عبر موقع الشركة من أي مكان في العالم، وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر إن عملية نشر هذه الألواح ستبدأ هذا العام في الولايات المتحدة والعام القادم في مختلف أنحاء العالم، وقال إن شركته تقدم باقة متكامل من حلول طاقة المستقبل المتكامل. اي سيارة كهربائية وبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن وسقف للطاقة الشمسية؛ والأساس إنها يتعين أن  تنسجم مع تصميم المنازل ل وبسعر يطاله الجميع.

 

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