Arabian business
طاقة

مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى الحكومة

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى الحكومة

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الإثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء -بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة مع حق بيعها.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وجه المجلس وزير المالية بالقيام بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية.

 

وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية -مشتركين- باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.

 

كما وجه المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم -بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.

 

يذكر أن شركة الماء والكهرباء المحدودة أنشئت بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ، حيث نصت الفقرة (د) من البند (13) على (إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية)، برأس مال قدره 30 مليون ريال تدفع مناصفة بين المؤسسة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وقيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010189400 وتاريخ 26-6-1424هـ.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

ما هي الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء فصل التيار في السعودية؟

السعودية ماضية في خطة للطاقة المتجددة لتنويع المصادر

سعودي يبني منزلاً فوق أسلاك الكهرباء بمخطط حكومي

السعودية: أمر ملكي بإلغاء رسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات

تعليقات

المزيد في طاقة

أرامكو تخطط لتعزيز طاقة تحميل النفط بإعادة فتح مرفأ

أرامكو تحقق رابع أكبر إيرادات في العالم والأولى على شركات النفط

كهرباء ومياه دبي تحول محطاتها العاملة إلى شبكة طاقة ذكية

عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تيلر تعرض حلولها للدفع الإلكتروني للمستقبل في معرض سيمليس الشرق الأوسط 2017

انتخاب رينوكا رامناث رئيسا لمجلس إدارة تاتا للاتصالات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »