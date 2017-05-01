مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى الحكومة

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الإثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء -بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة مع حق بيعها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وجه المجلس وزير المالية بالقيام بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية.

وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية -مشتركين- باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.

كما وجه المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم -بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.

يذكر أن شركة الماء والكهرباء المحدودة أنشئت بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ، حيث نصت الفقرة (د) من البند (13) على (إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية)، برأس مال قدره 30 مليون ريال تدفع مناصفة بين المؤسسة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وقيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010189400 وتاريخ 26-6-1424هـ.