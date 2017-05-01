Arabian business
طاقة

أرامكو تخطط لتعزيز طاقة تحميل النفط بإعادة فتح مرفأ

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكو تخطط لتعزيز طاقة تحميل النفط بإعادة فتح مرفأ

قال مسؤولون سعوديون إن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الأحمر العام القادم بعد إصلاحه، بما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يوميا.

وكان مرفأ المعجز يستخدم لتصدير الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي في السعودية، لكنه لم ينقل الخام العراقي منذ أن غزا صدام حسين الكويت عام 1990.

 

ووفق رويترز، صادرت السعودية خط الأنابيب في عام 2001 تعويضا عن الديون المستحقة على بغداد.

 

وكانت المملكة تستخدم خط الأنابيب العراقي في السعودية لنقل الغاز إلى محطات الكهرباء في غرب البلاد لسنوات قبل فتحه التجريبي في عام 2012 مما أفسح المجال أمام الرياض لتصدير المزيد من الخام إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.

 

وكانت إيران الخصم اللدود للسعودية هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40 بالمئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا بسبب العقوبات التي فرضتها قوى غربية على صادراتها النفطية عام 2012.

 

وقال محمد القحطاني النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو خلال مقابلة مع رويترز بمقر الشركة في الظهران إن تشغيل مرفأ المعجز العام القادم سيزيد قدرة المملكة على مناولة النفط إلى 15 مليون برميل يوميا من 11.5 مليون برميل يوميا حاليا.

 

وستستوعب السعة الإضافية من المعجز، والتي ستضاف إلى ميناء ينبع للنفط الخام، الكميات الزائدة من زيت الوقود وإمدادات الخام العربي الثقيل المتجهة إلى مصافي التكرير المحلية في جدة وياسرف وجازان.

 

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قدرة أرامكو على الوفاء بالتزاماتها لعملائها والحفاظ على طاقتها التصديرية من الساحل الغربي للمملكة.

 

وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذي سابق في أرامكو ومستشار للطاقة حاليا "عودة العمليات في المعجز ستعطي لأرامكو السعودية المزيد من المرونة فيما يتعلق بمبيعاتها من النفط الخام ومنتجاته، وكذلك بمسارات البحر الأحمر من دون التأثير على عملياتها المكثفة من الخليج، والمخصصة إلى حد كبير للأسواق الآسيوية".

 

ولدى السعودية ثلاثة مرافئ أساسية لتصدير النفط من بينها ميناء راس تنورة المطل على الخليج والذي يبلغ متوسط طاقته الاستيعابية نحو 3.4 مليون برميل يوميا ويناول معظم صادرات السعودية بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

ويبلغ متوسط طاقة المناولة بمنشأة راس الجعيمة المطلة على الخليج نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ويمكنها استيعاب أكبر ناقلات النفط لتحميل الخام.

 

وتبلغ طاقة المناولة بميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، والذي يجري تصدير معظم الكميات المتبقية منه، 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

أرامكو تحقق رابع أكبر إيرادات في العالم والأولى على شركات النفط

عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

أرامكو تعين معتصم المعشوق مشرفا على ترتيبات الطرح الأولي

الصين تحشد شركات حكومية لطرح أرامكو السعودية

تعليقات

المزيد في طاقة

أرامكو تحقق رابع أكبر إيرادات في العالم والأولى على شركات النفط

كهرباء ومياه دبي تحول محطاتها العاملة إلى شبكة طاقة ذكية

عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

مبادلة للبترول الإماراتية تحصل على موافقة تطوير حقل "كا رونغ دو" في فيتنام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هيئة النقل السعودية تمنح شركة "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير

جامعة حمد بن خليفة تحتفل بتخريج أكبر دفعة من الطلاب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »